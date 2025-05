Como Inter, Carlos Augusto: «Grande stagione, ma non abbiamo approfittato di alcune opportunità in campionato! Concentriamoci sull’Europa…»

Carlos Augusto a Dazn: «Grande stagione, ma non abbiamo approfittato di alcune opportunità in campionato! Concentriamoci sull’Europa…» Le parole del difensore

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del postpartita di Como Inter, il difensore nerazzurro Carlos Augusto ha spiegato tutte le emozioni per questa vittoria amara per via della vittoria dello scudetto del Napoli.

LE PAROLE– «E’ stata una stagione lunga, abbiamo avuto alcune opportunità e non siamo riusciti a sfruttarle: è stata una grande stagione a livello europeo, ora abbiamo la finale che è il sogno di tutti, andiamo lì per fare una grande partita. Abbiamo fatto una grande Champions, non è perché non abbiamo vinto in campionato che la mettiamo da parte: non abbiamo approfittato di alcune opportunità, è quello che ci è mancato alla fine. Concentriamoci sull’Europa, sarà una bella settimana per noi»