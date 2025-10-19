Di Gregorio su Como Juve: «Per noi non esistono partite facile. Vogliamo agire così» - Calcio News 24

Como Juve, parla Di Gregorio: «Ogni partita è una battaglia. Vogliamo una grande prestazione»

In vista della sfida Como Juve, valida per la settima giornata di Serie A, Michele Di Gregorio ha parlato ai microfoni di DAZN, condividendo le sue sensazioni prima del match. Il portiere ha sottolineato la difficoltà crescente del campionato e l’importanza della mentalità di squadra in un periodo ricco di impegni ravvicinati.

«Credo che tutte le partite siano diventate difficili», ha detto Di Gregorio riferendosi al livello sempre più competitivo della Serie A. «In particolare questa settimana ci aspetta un tour de force, con tre trasferte consecutive a partire da oggi. Siamo pronti ad affrontarle con la giusta determinazione».

Como Juve si preannuncia come una gara ostica per entrambe le formazioni. Il Como cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i bianconeri, mentre la Juventus dovrà gestire energie e assenze, in particolare quella di Bremer, out per infortunio.

Sul tema dell’assenza del difensore brasiliano, Di Gregorio ha commentato: «Sicuramente cambia qualcosa a livello numerico. Bremer è un giocatore importante e dà il suo contributo come tutti i componenti della squadra. La sua mancanza si fa sentire, ma abbiamo un gruppo serio e compatto. L’obiettivo è sempre lo stesso: fare una grande prestazione».

La partita Como Juve sarà un test significativo per entrambe le squadre. Per il Como, è un’occasione per misurarsi contro una delle big del campionato, mentre per la Juventus rappresenta un banco di prova utile per valutare la tenuta del gruppo in un momento denso di partite e possibili rotazioni.

Con un calendario serrato, ogni punto diventa prezioso, e le parole di Di Gregorio rispecchiano la mentalità che mister Tudor sta cercando di trasmettere: concentrazione, coesione e spirito di sacrificio. Anche senza uno dei suoi leader difensivi, la Juventus non intende concedere nulla e vuole continuare la propria corsa ai vertici della classifica.

Como Juve non è solo una tappa di campionato, ma uno scontro che metterà alla prova solidità, approccio mentale e capacità di adattamento di entrambe le squadre. E per Di Gregorio e compagni, è un’occasione per dimostrare che nulla è impossibile, nemmeno contro una corazzata come la Juve.

