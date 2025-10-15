Como Juve, l’intervista a Galia: «Infortunio Bremer tegola per Tudor. Fiducia in Rugani. Yildiz come Del Piero? Ecco cosa penso»

Como Juve, l’intervista al doppio ex della partita Roberto Galia: «Infortunio Bremer tegola per Tudor. Yildiz come Del Piero? La penso così»

Cresciuto nel Como, con il quale ha esordito in Serie A, Roberto Galia ha vissuto anni importanti alla Juventus, lasciando un segno soprattutto con il gol a San Siro che ha permesso ai bianconeri di Zoff di sconfiggere il Milan di Sacchi nella finale di Coppa Italia. A 4 giorni dalla sfida tra le due squadre Tuttosport lo ha intervistato.



RUGANI – «Ho fiducia in Rugani. Daniele mi piace e ha sempre mostrato grande affidabilità, anche se ci si sofferma poco su di lui».

BREMER – «Indubbiamente il suo infortunio è una tegola pesante per Tudor; perché Bremer ha carattere, tempi di gioco e comanda la difesa, registrandone i movimenti. Rispetto all’anno scorso però c’è una soluzione in più: Rugani».

RISERVA – «In passato ha fatto spesso la riserva; perché davanti aveva tre campioni come Barzagli, Bonucci e Chiellini che erano il meglio in circolazione, altrimenti Rugani avrebbe giocato molto di più nella Juve. Da loro ha imparato molto nell’essere solido e pulito in marcatura».

COSA MANCA ALLA JUVE PER ESSERE DA SCUDETTO – «I bianconeri oggi sono pieni di bravi e ottimi giocatori, ma non vedo in questa squadra dei campioni…»

YILDIZ É UN CAMPIONE – «Può diventarlo. Ha grandissimo talento e colpi importanti, ma non si può pensare che sia sempre lui a dover risolvere tutti i problemi. Parliamo di un ragazzo di 20 anni alla seconda vera stagione in Serie A».

EREDE DI DEL PIERO – «Per movenze e colpi lo ricorda molto. Oggi Kenan è già il leader tecnico della squadra; mentre noi avevamo anche Baggio. Auguro a Yildiz di fare anche solo la metà di quanto realizzato da Alex. Detto ciò, intorno a sé Del Piero aveva giocatori di tutt’altro livello a supportarlo rispetto a quelli oggi nella rosa bianconera».

IL MERCATO DI GENNAIO – «Leggo di un laterale destro e di un centrocampista: sarebbero certamente funzionali, ma devono esser giocatori di personalità. Per imporsi alla Juve serve carattere. Milinkovic Savic? In Serie A fa la differenza, anche se giocare alla Lazio non è come farlo alla Juve…».

