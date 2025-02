Como-Juve, i Top e i Flop di Fabregas. Nico Paz piace a tutti, Diao ha la sfrontatezza dei 19 anni. Butez disastro anche prima del rigore

Tutti i voti ed i giudizi sui calciatori del Como nella sconfitta casalinga per 2-1 contro la Juve in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Meritava certamente di più il Como contro la Juve, al netto degli episodi arbitrali che hanno infiammato il post-partita di Fabregas. Lo dicono i numeri della sfida, con il doppio dei tiri complessivi rispetto alla squadra di Motta (16-8), di quelli nello specchio della porta (6-3) e anche dei cross effettuati (18-11), oltre al possesso palla, voce nella quale di solito i bianconeri prevalgono (51 a favore dei lariani). Chi è stato il migliore e chi invece non ha proprio funzionato tra gli sconfitti? Ecco voti e giudizi scegliendo tre quotidiani come campione.

I TOP

NICO PAZ – Il Corriere dello Sport lo premia col 7 e lo giudica così: «Piace a tutti e si capisce il motivo: la sua tecnica illumina la manovra. Vicino al gol in due occasioni e sono miracoli di Di Gregorio».

DIAO – Migliore in campo per La Gazzetta dello Sport. Il 7 in pagella viene motivato osservando il percorso del nuovo acquisto: «Gol al Milan e alla Juve, terzo in sei partite, con la sfrontatezza dei suoi 19 anni. Sa fare tutto lì davanti, esterno o al centro. Bella scoperta». Stessa lunghezza d’onda del Corriere della Sera: «Nette (giustamente) l’autografo sul pareggio, dopo aver scritto un gran primo tempo: di corsa e talento, come in pochi, a 19 anni, saprebbero fare. La sostanza di tre gol in sei partite».

I FLOP

BUTEZ – Non c’è discussione, è lui il buco nero del Como. 4 dal Corriere della Sera: «Da far scappare i vip: uscite disgraziate, regalando il rigore». Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: «Fa la frittata abbattendo Gatti e causando il rigore della sconfitta. Da brividi nel gioco con i piedi». Steso voto da La Gazzetta dello Sport: «Già nel primo tempo aveva fatto correre un brivido ai suoi con una svirgolata in vecchio stile libero. Scriteriata l’uscita su Gatti che provoca il rigore».