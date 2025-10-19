Como, Ludi sicuro: «Vogliamo continuare a crescere. Il nostro obiettivo? Penso che...» - Calcio News 24

Como, parla il ds Ludi: «Orgogliosi del percorso, ma vogliamo crescere ancora»

A pochi minuti dalla sfida di cartello contro la Juventus, il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il momento della squadra, il progetto in crescita e alcuni dei protagonisti più attesi. Le sue parole riflettono entusiasmo, ambizione e una visione chiara per il futuro del club lariano.

Uno dei temi centrali è stato il confronto tra due giovani talenti in rampa di lancio: Nico Paz e Kenan Yildiz. Ludi ha voluto sottolineare l’importanza di avere profili del genere in Serie A: «La nostra scelta è ricaduta su Nico Paz perché è un calciatore straordinario e sta facendo un percorso importante. Vedere un duello tra lui e Yildiz, due giovani destinati a fare grandi cose, è un bel segnale per il calcio italiano e per la Serie A in generale».

Parlando della crescita del progetto Como, Ludi ha evidenziato i passi avanti fatti negli ultimi anni, ma ha anche ribadito come la mentalità del club sia orientata al miglioramento costante: «Siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo costruito finora, ma non ci accontentiamo. La nostra motivazione è quella di crescere partita dopo partita. L’obiettivo è arrivare a marzo con una squadra ancora più forte rispetto a quella che siamo oggi. Ogni sfida è un’opportunità per alzare il livello».

Un pensiero anche per un volto noto del calcio europeo, Álvaro Morata, che recentemente ha lavorato con la squadra: «Siamo stati felici di averlo avuto con noi in queste settimane. È un campione, un leader dentro e fuori dal campo. Trascina i giovani e siamo convinti che potrà darci una grande mano sia in termini tecnici che di mentalità».

La società Como, che ha già stupito per organizzazione e ambizione, punta ora a consolidarsi in Serie A con un progetto serio, giovani di talento e l’esperienza di figure internazionali. Le parole di Ludi fotografano un ambiente positivo, che guarda avanti senza dimenticare il percorso fatto.

Contro una big come la Juventus, il Como ha l’occasione non solo di misurarsi ad alti livelli, ma anche di dimostrare che il suo progetto ha basi solide e prospettive concrete.

LEGGI ANCHE Le ultime novità sui turni di Serie A