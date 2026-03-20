Como, parla Fabregas: «Più giocatori vanno in nazionale meglio è, la prendo con felicità. Mi aspetto un Diao cresciuto, l’ho visto meglio»

Como, Fabregas in conferenza: «Più giocatori vanno in nazionale meglio è, la prendo con felicità. Mi aspetto un Diao cresciuto»

Il Como di Cesc Fabregas prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica 22 marzo alle 12:30 contro il Pisa, con l’obiettivo di consolidare il quarto posto in classifica a quota 54 punti e continuare la corsa verso l’Europa. Reduce dal successo sulla Roma e forte dei 13 punti raccolti nelle ultime cinque giornate, la squadra attraversa un momento di forma brillante. Alla vigilia del match, Fabregas è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita e presentare le insidie del prossimo impegno. Le sue parole:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

CONVOCATI NAZIONALI – «Più giocatori vanno in nazionale meglio è, la prendo con felicità, vuol dire che i giocatori stanno crescendo. L’unico cosa è che Diao è stato fuori tanto tempo, ma preferisco non parlarne. Butez non convocato in Nazionale? Penso sia pronto, dopo decide il CT. Crescita costante? Da Cunha fa un ruolo nuovo, Baturina sta facendo vedere quello che sa fare. Caqueret è più pronto, è un giocatore validissimo e forte a livello qualitativo»

SULLA PARTITA CON LA ROMA – «Non è sperimentazioni, abbiamo seguito un piano di gara. Douvikas può partire dall’inizio così come subentrare, perchè cambia il modo di giocare. Douvikas è entrato benissimo, così come Diao e Jesus Rodriguez. Ma anche Van Der Brempt. La cosa più importante è l’idea».

DIAO– «Mi aspetto un Diao cresciuto, l’ho visto meglio. Quando lo vedi giocare come contro la Roma è difficile tenerlo fuori. Però dobbiamo stare attenti in questo momento, ha 20 anni e lo vogliamo al massimo. Ha vissuto un periodo difficile che l’ha reso forte di testa»