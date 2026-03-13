Como, parla Fabregas: «Nico Paz mezzala? Ecco cosa penso. Perrone per ora 60% no, 40%. Su Diao…»

Como, Fabregas in conferenza stampa: «Nico Paz mezzala? Ecco cosa penso. Perrone per ora 60% no, 40%. Su Diao…». Le parole

Reduce da tre vittorie consecutive in Serie A — ottenute nell’ordine contro Juventus, Lecce e Cagliari — il Como ha scalato la classifica fino al quarto posto, raggiungendo quota 51 punti e affiancando la Roma di Gasperini. Proprio i giallorossi saranno i prossimi avversari di Nico Paz e compagni: la sfida è in programma domenica 15 marzo alle 18:00 allo stadio Sinigaglia. Le dichiarazioni di Fabregas in conferenza:

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SU PERRONE – «Per ora 60% no, 40% sì, ma può ancora migliorare. Magari domani sta benissimo. Oggi si è allenato individualmente ed è andato bene. Ha preso una botta e si è gonfiato molto. Lui è spaventato: è stato fuori 3 mesi l’anno scorso dopo un colpo preso col Verona. Ha avuto un versamento, però non è grave»

DIAO E NICO PAZ – «Diao? Dopo essersi allenato da solo domenica, ha fatto tutta la settimana di allenamento con noi, benissimo, e domani se tutto va bene sarà tra i convocati. Ma non è grave. Nico Paz mezzala? In futuro potrà farlo, quando sarà più maturo. Ma lui è un giocatore di trequarti, una seconda punta. Anche perché nelle nostre dinamiche con i due playmaker stai sempre basso. Serve sicurezza con la palla, una maniera di pensare e analizzare le situazioni che Nico non ha. È istinto, non è Perrone o Baturina. È molto specifico il ruolo del centrocampista».