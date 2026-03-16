Hanno Detto
Como, Suwarso a sorpresa: «Abbiamo comprato la società per farne un set televisivo. Le vittorie le vivo con indifferenze, una vale l’altra»
Como, il presidente Mirwan Suwarso ha raccontato il suo acquisto della società nel 2019 e ha parlato degli obiettivi futuri del club
Intervistato da Rivista 11, il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha parlato così.
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COME VIVO LE GRANDI VITTORIE? – «Con totale indifferenza. Per me, una partita vale quanto un’altra».
IL NOSTRO PIANO DAL NOSTRO ARRIVO NEL 2019 – «In realtà no. Prima del Covid avevamo comprato la società solo per usarla come un set televisivo: volevamo girare dei documentari sul calcio italiano per la nostra TV indonesiana. Nient’altro».
POI COS’E’ CAMBIATO? – «In Serie B ci siamo resi conto che il progetto era diventato troppo grande e costoso per rimanere un semplice show televisivo. Fino a quel momento seguivo dall’Indonesia, ma non potevamo più andare avanti così. Per questo, nel 2023, mi sono trasferito a Londra, dove abbiamo una sede, per prendere in mano il club di persona. Oggi faccio la spola tra Como e il Regno Unito per trasformare definitivamente la squadra in un business redditizio».
COME SIAMO RIUSCITI A BRUCIARE LE TAPPE? – «Sinceramente non saprei. Noi lavoriamo con un business plan quinquennale e cerchiamo semplicemente di seguirlo passo dopo passo. Como è una città piccola, dove abbiamo sviluppato tutto da zero. Paradossalmente, questo ci ha aiutati. Ma il vero punto di svolta è stato l’arrivo di Cesc: seppur a fine carriera, ci ha proiettati su un livello superiore e ha accelerato l’intero processo».
COSA DI FABREGAS CI HA CONVINTI AD AFFIDARGLI LA PANCHINA? – «Non lo avevamo preso con quell’idea. Anzi, è arrivato quasi per caso: io non l’ho nemmeno incontrato di persona, è bastata una semplice telefonata. Poi, però, abbiamo scoperto come ragiona. Ci parlava di come costruire la squadra e creare una struttura sportiva con un metodo rigoroso. Pensava alla squadra proprio come noi facevamo a livello aziendale: il suo approccio al campo rifletteva perfettamente il DNA societario che stavamo creando. Unire le due cose è stato naturale, e i risultati ci stanno dando ragione».