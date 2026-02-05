Connect with us
Como, la squadra di Fabregas non è più una sorpresa: identità tattica e obiettivo Europa

48 minuti ago

Como, il nuovo progetto che funziona: tattica, giovani e ambizioni europee. Fabregas a caccia di un posto in Europa

Il Como di Fabregas non è più la rivelazione estemporanea della scorsa stagione: è diventato una realtà solida e riconoscibile nel panorama della Serie A 2025/2026. Grazie a un progetto chiaro e al lavoro quotidiano, la squadra lariana ha trasformato entusiasmo in continuità, costruendo un’identità che unisce giovani di grande prospettiva e giocatori di esperienza.

Il mix vincente: giovani e certezze

La forza del Como risiede nel mix tra talenti emergenti e figure di riferimento. I giovani, valorizzati da un percorso di crescita attento e metodico, hanno trovato nel gruppo l’ambiente ideale per esprimersi. Le certezze tecniche e caratteriali, presenti in più reparti, hanno dato equilibrio a una rosa che sa alternare freschezza atletica e lucidità nelle scelte.

Lo stile tattico di Fabregas

Il marchio di fabbrica di Fabregas è un calcio propositivo e organizzato. Il tecnico predilige una costruzione dal basso con transizioni rapide, sfruttando la mobilità degli esterni e la capacità dei centrocampisti di collegare le fasi. Difensivamente il Como è compatto, ma è nella fase offensiva che emerge la filosofia del mister: pressing alto, scambi veloci nello stretto e sovrapposizioni che creano superiorità numerica sulle fasce. La squadra interpreta con intelligenza i momenti di possesso, alternando pazienza e accelerazioni improvvise.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Focus su Nico Paz

Tra i singoli, Nico Paz è diventato simbolo del progetto. La sua visione di gioco, la capacità di inserirsi tra le linee e il tiro dalla distanza lo rendono una risorsa preziosa. Paz non è solo talento individuale, ma elemento che amplifica il gioco collettivo, offrendo soluzioni sia in fase di costruzione sia in quella di finalizzazione.

Obiettivo Europa

Con la classifica che sorride e un’identità tattica ormai definita, il Como può sognare in grande. Raggiungere un posto europeo sarebbe storico, ma non casuale: sarebbe la naturale conseguenza di un progetto costruito con pazienza, lavoro e idee chiare.

