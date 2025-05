Como, Suwarso: «L’Europa non è ancora il nostro obiettivo, vi spiego il progetto. Nico Paz? La verità con il Real Madrid è questa»

Le parole di Mirwan Suwarso, presidente del Como, sul progetto dei lariani ed il futuro di Nico Paz. Tutti i dettagli in merito

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del progetto del club.

PROGETTO – «Questa esperienza ha qualcosa di magico. Quando siamo arrivati non sognavamo di diventare un’organizzazione e un club così grandi. Addirittura arrivare in Serie A. Siamo entrati in questa comunità e ora sentiamo di aver guadagnato la sua fiducia. Ci auguriamo di portare avanti questo sogno più a lungo possibile. Guardando indietro, forse il ricordo più forte è la promozione in Serie B durante il Covid, quando tutti quanti erano costretti a restare in casa e le partite si giocavano in tristi stadi vuoti. Ricordo l’ultima partita con l’Alessandria e tifosi che sono usciti lo stesso per fare festa con noi».

NICO PAZ – «Non ho sentito nessuno del Real. Nico Paz attualmente è un giocatore del Como fino a prova contraria».

OBIETTIVO EUROPA – «Non è il nostro target, ma se arriva la prendiamo volentieri…».

FABREGAS – «Mi sento in mezzo a questo bellissimo percorso e cerco di alzare il livello che questa squadra merita per la storia che ha. Yeremay? Sì, ci piace, lo stiamo seguendo, è forte».

