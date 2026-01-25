Como Torino, il CorSport ci va giù pesante: «Lariani macchina da calcio, granata squadra invertebrata! Baroni sta diventando IL problema»

Como Torino, il CorSport a firma Pippo Russo ha analizzato così il tennistico 6-0 con cui i lariani hanno spazzato via i granata

Come se fosse una sfida di alto livello tennistico, il Como risponde alla goleada dell’Inter con una prestazione altrettanto dominante. Sul Corriere dello Sport Pippo Russo racconta la gara e le conseguenze sulle due squadre. La formazione lariana si conferma ormai come “una nuova grande del calcio italiano”, capace di issarsi momentaneamente al quinto posto, guardando dall’alto la Juventus. Il 6-0 inflitto al Torino è la testimonianza di una crescita esponenziale, contro un avversario che, come argutamente osserva Russo, “fa tornare alla mente un’etichetta affibbiata a Mike Buongiorno dall’immenso Luciano Bianciardi: onestamente mediocre”. Il paragone scolastico è calzante: il Toro sembra quello studente che si accontenta del “5 in pagella fisso, contando che tanti altri faranno peggio”, sperando di evitare la bocciatura. Il doppio confronto stagionale, frutto di un calendario “crudele”, è impietoso: 11 gol subiti e solo uno segnato dai granata contro il Como in due mesi. Una superiorità tale che Russo ironizza: “Sarebbe bastato uno sforzo supplementare dei comaschi, lo scorso novembre, e adesso staremmo a parlare di vittoria in due set: 6-1, 6-0”.

La goleada del Sinigaglia “fotografa questa distanza siderale“. Il Como di Cesc Fabregas “è un continuo upgrade”, ormai stabile “sul livello Europa League”. Il prossimo step per i lariani sarà superare quella “tara mentale” che ancora li frena contro le big, ma nel frattempo continuano a “prendere a pallonate le avversarie del campionato che si gioca dal sesto posto in giù”. I recenti successi esterni per 3-0 contro Lecce, Pisa e Lazio confermano che il Como è diventato “una macchina da calcio costruita su una rosa impressionante per qualità e quantità”.

Dall’altra parte, la situazione del Torino è desolante. Russo sottolinea che “parlandone si rischia di infierire”. Oltre alle quattro sconfitte consecutive e al margine ridotto sulla zona retrocessione, preoccupa l’atteggiamento di una squadra “invertebrata“. Il gol subito in contropiede sullo 0-0 è l’emblema di una formazione “che non ha la minima idea su come stare al mondo, non soltanto in campo”. Con questo spirito, il rischio di precipitare “da 5 al 4 in pagella è un attimo”. Anche la guida tecnica è sotto accusa: Marco Baroni sembra incapace di risolvere i problemi, anzi, forse “sta diventando IL problema“. Le sue “espressioni inermi” sono lo specchio di un “Toro eunuco”. Russo chiude con una pungente ironia: i primi piani dell’allenatore granata ricordano lo spot vintage con Sergio Endrigo: “«Bevo Jägermeister perché mi mette allegria». Volessero mai ripetere l’operazione, il testimonial sarebbe bell’e pronto”.