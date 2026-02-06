Comolli copia il Napoli: il primo colpo estivo della Juve è già deciso

Anche la Juventus inizia a darsi da fare sul calciomercato in vista della sessione estiva tutt’altro che lontana.

Il lavoro di Luciano Spalletti, arrivato dopo la negativa esperienza con la Nazionale Italiana e in seguito all’esonero da parte della Juventus di Igor Tudor, fino a questo momento è stato a dir poco egregio. L’allenatore toscano è stato senza il benché minimo dubbio capace di rialzare una squadra che purtroppo è apparsa confusa, vulnerabile e affaticata negli ultimi anni, facendo fatica a lottare per le posizioni che contano in Serie A e Champions League.

Dal suo arrivo in avanti, però, possiamo dire che le cose siano notevolmente cambiate, così come i risultati sportivi sono stati decisamente più elevati rispetto al recente passato. Tuttavia, Spalletti non può fare miracoli, come non poteva farne l’attuale allenatore del Milan massimiliano Allegri.

Per tornare prepotentemente in lotta per lo scudetto e per la Champions League nei prossimi anni, sarà necessario per forza di cose un concreto aiuto direttamente dal calciomercato. Qualcosa che la dirigenza juventina ha intenzione di fare già a partire dal futuro calciomercato estivo.

Juventus, Comolli ‘copia’ il Napoli: che colpo

La Juventus intende rinforzarsi sul mercato, e quest’estate potrebbe arrivare un calciatore direttamente dalla Premier League. Facciamo riferimento al difensore argentino Marcos Senesi, attualmente in scadenza di contratto con il Bournemouth. I bianconeri potrebbero puntare proprio su di lui nel tentativo di rinforzare la retroguardia della Vecchia Signora in vista della prossima stagione.

Senesi in scadenza, la Juventus può affondare il colpo in estate (www.calcionews24.com – X Hsports_HD)

Sembra proprio che in un certo senso la squadra allenata da Luciano Spalletti stia prendendo ispirazione dal Napoli, perché punta calciatori che militano allo stato attuale delle cose all’interno del massimo campionato inglese. Qualcosa che anche i partenopei negli ultimi anni hanno fatto, riuscendo ad avere non poco successo. Pensiamo a calciatori come McTominay e Hojlund, entrambi dimostratisi decisivi ai fini dei risultati sportivi della società azzurra.

Il che non significa che automaticamente il club più titolato d’Italia avrà la meglio dal punto di vista dei risultati sportivi in vista del futuro, ma che sicuramente questa è la direzione giusta da prendere per ritrovare la via della competitività in ogni competizione alla quale la Juventus prende effettivamente parte. Il lavoro da fare, per Comolli e colleghi, è davvero tanto. Ma quel che non manca di certo è sicuramente la possibilità di riportare i bianconeri sul tetto d’Italia e d’Europa. Almeno considerando quello che abbiamo visto effettivamente in questi pochi mesi di ‘trono Spalletti’.