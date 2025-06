Comolli ha firmato con la Juventus! Il suo ruolo, la durata del contratto e tutti i dettagli sull’ex presidente del Tolosa. Attesa per l’annuncio ufficiale

Comolli ha firmato con la Juventus: tutti i dettagli sul contratto che ha firmato l’ex presidente del Tolosa

Damien Comolli sarà il nuovo direttore generale della Juventus. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il dirigente francese ha già firmato un contratto triennale con il club bianconero. Manca soltanto l’annuncio ufficiale da parte della società, ma l’accordo è ormai definito.

Comolli, ex presidente del Tolosa e dirigente con esperienze in club di alto profilo come Liverpool, Tottenham e Saint-Étienne, porterà la sua competenza internazionale all’interno del nuovo progetto della Juventus. La sua nomina rappresenta un passo decisivo per la riorganizzazione dell’area sportiva bianconera, in una fase cruciale di transizione dopo l’uscita di scena di Cristiano Giuntoli.

Il nuovo direttore generale non avrà solo un ruolo gestionale: Comolli sarà una figura centrale anche nella scelta del prossimo allenatore della Juventus e nella selezione del nuovo direttore sportivo. Il club, infatti, si prepara a un profondo rinnovamento tecnico e dirigenziale, con l’obiettivo di tornare competitivo ai massimi livelli in Italia e in Europa.

Con l’arrivo di Comolli, la Juventus punta su un profilo esperto, abituato a lavorare su progetti a lungo termine e alla valorizzazione dei giovani talenti. La sua filosofia si sposa con la visione di un club che vuole coniugare sostenibilità finanziaria e competitività sportiva.

In attesa dell’ufficialità, l’ambiente juventino guarda con interesse ai prossimi sviluppi: la scelta del nuovo allenatore e del direttore sportivo saranno i primi banchi di prova per Comolli, che avrà il compito di guidare la Juventus verso una nuova era.