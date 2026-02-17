Connect with us

Hanno Detto

Comolli a Sky: «Mi spiace se ho offeso delle persone, io qui per difendere il mio club. Abbiamo subito un’ingiustizia! Kalulu…»

Published

14 minuti ago

on

By

Comolli 1

Comolli a Sky: «Mi spiace se ho offeso delle persone, io qui per difendere il mio club. Abbiamo subito un’ingiustizia!». Le sue parole

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Galatasaray-Juventus. Il dirigente dei bianconeri, Daniel Comolli, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport nel prepartita, tornando sui fatti di Inter Juve.

DECISIONE GIUDICE SPORTIVO – «Innanzitutto rispetto sempre le decisioni dei giudici, aspettiamo di leggere il verdetto e prenderemo la nostra decisione. La mia reazione è stata eccessiva e mi spiace se ho offeso le persone ma io sono qui per difendere il mio club ma abbiamo subito un’ingiustizia»

MAROTTA – «Non voglio rispondere dai commenti fatti da altri dirigenti di altri club, anche perchè non voglio più parlare del passato. Per me Giorgio è talentuoso tanto da dirigente quanto da calciatore, rappresenta presente e futuro del calcio italiano. Io ho seguito Giorgio per tanto tempo e per la mia esperienza ne ho visto pochi talentuosi come lui»

STASERA – «Penso che dovremo mostrare personalità, sabato a San Siro ne abbiamo dimostrato di incredibile personalità. Dobbiamo cercare semplicemente di fare la nostra partita»

PAROLE BASTONI – «Non posso commentare, a noi spiace molto per Kalulu. È lui che sarà squalificato sabato e noi pensiamo sia molto ingiusto. I nostri pensieri sono tutti rivolti a lui al momento»

PASSI UFFICIALI DELLA JUVE – «Noi vogliamo soltanto collaborare con le autorità per migliorare il sistema, non è una cosa contro un’altra persona. Vogliamo soltanto collaborare con Gravina per aiutare a cambiare un sistema che non funziona. Vorremmo aiutare»

