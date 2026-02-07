Comolli dopo il rinnovo di Yildiz: «È un campione vero, una stella del calcio. È un giovane uomo cresciuto coi valori bianconeri»

Comolli – amministratore delegato della Juve – ha parlato così dopo il rinnovo di Yildiz con il club bianconero fino al 2030. Le sue parole

(inviato all’Allianz Stadium) – Kenan Yildiz ha posto la firma sul rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2030, blindato così dal club bianconero.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Nel giorno del prolungamento di contratto, sabato 7 febbraio, Damien Comolli è intervenuto in conferenza stampa alle 16.

PAROLE – «È la prima volta che parlo italiano in una conferenza pubblica ma questa occasione è troppo importante. Mi prendo qualche minuto di tempo ma oggi siamo lieti di annunciare il rinnovo di Kenan fino al 2030. È una felicità condivisa da tutti, dalla proprietà, Giorgio, François e Marco. È un campione vero, una stella del calcio come ci ricorda il suo cognome. È talento, costanza, ambizione, responsabilità per la squadra. È un giovane uomo, cresciuto coi valori della famiglia bianconera. Grazie Kenan di aver deciso di rimanere con noi. Stiamo affrontando un percorso ambizioso e impegnativo, vogliamo riportare la Juve ai successi e costruire la squadra del futuro. Il suo rinnovo è importante nel percorso ma non sarà l’unico. Continueremo il nostro percorso per la Juve e i tifosi».

LA CONFERENZA STAMPA DI YILDZ

LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI