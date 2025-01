Conceicao Calabria, a fine partita volano gli stracci ed ecco i tabellini della sfida: chi vince ai punti lo scontro? Le pagelle

Le pagelle di Sergio Conceicao e Davide Calabria, protagonisti di un clamoroso litigio nel finale di Milan Parma e divisi dagli altri calciatori

Le immagini di Sergio Conceicao e Davide Calabria alla fine di Milan Parma hanno fatto il giro del mondo e non sono state di certo uno spettacolo edificante. I rossoneri nonostante il successo – arrivato in una giornata in cui tutte quelle davanti hanno rallentato – sono una squadra con i nervi a fior di pelle e la quasi rissa tra tecnico e calciatore (capitano dell’ultimo Scudetto) si prende la scena. Di seguito le pagelle dei due, messe e a confronto come i taccuini dei giudici di un incontro di boxe per capire chi la vince ai punti.

CONCEICAO

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Chiamatelo Sergio Rimontao. Dopo le due di Supercoppa e il Como, ora il Parma. Non è mai finita. Cambi giusti, tensione continua. Troppa, forse…».

CORRIERE DELLO SPORT 6 – «La vittoria non può bastare. Il Milan resta una squadra costantemente sull’orlo di una crisi di nervi. In questo modo, reazioni e punizioni e servono solo per sopravvivere».

TUTTOSPORT 6 – «Coraggioso nei cambi, alla fine si prende tre punti fondamentali in campionato».

CORRIERE DELLA SERA 6 – «Di buono, solo il risultato. Il suo Milan era e resta un cantiere: il gioco non c’è. Stavolta però per lo meno non manca il carattere: senza quello, partite così non le vinci mai».

CALABRIA

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – «Impegno e chiusure non mancano, però è impreciso e non dà aiuta davanti. Dopo il 90’, la lite con Conceiçao».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «In costante sofferenza. E dopo il fischio finale Conceiçao gli presenta pure il conto. Pessima scena».

TUTTOSPORT 5 – «Al di là di quel che accade a gara finita, pure in campo non è un gran spettacolo».

CORRIERE DELLA SERA 5.5 – «Una furia a partita finita, quando va a muso duro con Conceicao. In campo, meno».