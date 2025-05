Conceicao sulla finale: «Pressione? Fa parte del contesto. Bologna squadra tosta, ma noi li affronteremo così» - Calcio News 24

Conceicao, allenatore del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista della finale contro il Bologna

Alla vigilia di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia, l’allenatore rossonero Sergio Conceicao ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista del match.

SULLA FINALE: «La pressione fa parte della storia del Milan, è normale in questi grandi club. Pensiamo a domani, sappiamo quello che dobbiamo fare. Sarà un avversario diverso rispetto a quello di venerdì».

SUL MOMENTO DEL MILAN: «A livello di risultati siamo in un momento positivo, la conoscenza che ho ora della squadra permette di aver fatto un’evoluzione. Noi uomini viviamo di risultati e vogliamo portarne uno positivo nella sfida di domani».

SUL BOLOGNA: «Domani dobbiamo essere al massimo, sappiamo l’intensità del Bologna, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Ogni partita ha la sua storia. Dobbiamo essere pronti per diversi scenari. Affrontiamo una squadra diversa rispetto a qualche giorno fa. Abbiamo preparato bene, speriamo di dare una risposta positiva domani».

CHI GIOCA IN ATTACCO? – «Rispondo secco, non lo dico. Non l’ho detto neanche a loro, anche loro stessi hanno dei dubbi».