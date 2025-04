Conceicao Milan, l’ultima indiscrezione conferma tutto! Scenario già delineato, succederà a fine stagione

Conceicao Milan, il destino del tecnico portoghese è già irrimediabilmente segnato: a fine stagione sarà divorzio col club rossonero

Secondo Fabrizio Romano, non cambia, in casa Milan, il destino di Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri uscito sconfitto dalla gara di ieri sera a San Siro contro l’Atalanta. L’ex Porto infatti, a prescindere da come finirà la stagione, lascerà Milanello in estate.

Conceicao vuole chiudere la sua breve parentesi al Milan con la vittoria della Coppa Italia dopo il successo in Supercoppa dello scorso gennaio: mercoledì arriva l’attesissima semifinale contro l’Inter.