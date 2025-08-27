Condò sul Napoli: «Hojlund? Se quel giocatore avesse fatto bene la trattativa sarebbe stata diversa» - Calcio News 24

Condò analizza la prima giornata: Napoli convincente, Lucca spreca la chance, e l’ombra di Hojlund resta viva

La prima giornata di campionato ha già offerto spunti interessanti, e Paolo Condò, firma autorevole del Corriere della Sera, ha analizzato così i temi principali del weekend calcistico. Tra i protagonisti, spiccano Napoli, Lucca e il fantasma di Hojlund, ancora presente nel mercato e nella testa di chi deve decidere i destini delle punte in Serie A.

Partiamo dal Napoli, che ha convinto per qualità e organizzazione. Il debutto della squadra partenopea è stato all’altezza delle aspettative, dimostrando che Antonio Conte ha già iniziato a imprimere il suo marchio. Tuttavia, in questo contesto positivo, l’unico a uscire con qualche rammarico è stato Lucca. L’attaccante, osservato speciale, non è riuscito a incidere come sperava. Come sottolinea Condò, «Lucca deve mordersi le mani perché non ha esorcizzato lo spettro di Hojlund».

L’occasione era ghiotta: una doppietta contro il Napoli avrebbe potuto cambiare le gerarchie del mercato. In quel caso, Conte – e soprattutto il presidente De Laurentiis – avrebbe potuto davvero considerare Lucca come alternativa concreta a Lukaku, magari affiancandogli un giovane da far crescere. Ma così non è stato, e il nome di Hojlund torna ad aleggiare con forza. Il danese resta un obiettivo importante, e il suo profilo affascina chi cerca una punta moderna, dinamica e già abituata alla pressione.

Intanto l’Inter ha reagito con forza dopo la brutta caduta europea, dimostrando di avere ancora grandi risorse, anche grazie ai nuovi innesti come Sucic, già capace di imporsi per intelligenza e geometrie.

Sul fronte juventino, la vittoria contro il Parma ha riaperto il dibattito su Vlahovic: vale davvero la pena cercare un’altra punta, mettendo da parte un bomber che continua a segnare? Per Condò, forse è il momento di trovare un equilibrio tra esigenze tecniche e rapporti personali.

Il campionato è solo all’inizio, ma tra i grandi nomi che agitano il mercato – come Hojlund – e quelli che cercano di affermarsi – come Lucca – sarà interessante capire chi saprà sfruttare davvero le proprie chance. E il Napoli, nel frattempo, osserva e prepara nuove mosse.