Presentata la nuova Conference League: come funziona e quando si giocherà

Nella prossima stagione prenderà il via una nuova competizione UEFA per club: la UEFA Europa Conference League. Le squadre partecipanti giocheranno per un nuovo trofeo, che la UEFA può ora svelare con orgoglio.

Misura 57,5 cm e pesa 11kg, il trofeo è composto da 32 spine esagonali – una per ogni squadra nella fase a gironi della competizione – che si torcono e si incurvano dalla base del trofeo. La forma curva delle spine trae ispirazione dal volo di un pallone da calcio verso il gol: l’ultimo momento di ottimismo per i tifosi. La base e il piano sono realizzati in ottone spazzolato a mano con effetto acciaio galvanico opaco, mentre le spine presentano una finitura argento lucido.

La UEFA Europa Conference League sarà fortemente intrecciata con la UEFA Europa League dal punto di vista del marketing e le identità di brand delle due competizioni appartengono alla stessa famiglia. Entrambe le identità del brand contengono espressioni diverse di un dispositivo denominato onda di energia. L’identità visiva della UEFA Europa Conference League rappresenta la natura ottimista, stimolante e aperta della competizione. La sua ondata di energia è più curva e fluida nella forma, prendendo influenza dal nuovo trofeo della UEFA Europa Conference League. Con l’introduzione della UEFA Europa Conference League, anche l’identità del marchio della UEFA Europa League è stata aggiornata per riflettere la natura più competitiva e selettiva della competizione. Presenta un logo più audace e un’onda di energia più dinamica, entrambi dalla forma più spigolosa. Le identità dei brand della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League sono state progettate per funzionare insieme e separatamente per offrire un’esperienza perfetta perfetta nella serate di partite.

La nuova UEFA Europa Conference League e la UEFA Europa League useranno entrambe lo stesso inno.

Gli sponsor godranno dei diritti sia nella UEFA Europa League che nella UEFA Europa Conference League, il che significa opportunità di esposizione e attivazione, nonché associazione esclusiva, per tutte le partite che si giocheranno il giovedì sera

In tutto, 184 squadre saranno coinvolte nel corso della stagione, di cui almeno una da ciascuna delle 55 federazioni e 46 club che si trasferiranno dalla UEFA Champions League o dalla UEFA Europa League.

Le squadre in competizione cercheranno tutte di qualificarsi per la fase a gironi, che come la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, sarà caratterizzata da otto gironi da quattro squadre, seguite dagli spareggi a eliminazione diretta, dagli ottavi, dai quarti di finale, semifinali e finale, che si svolgeranno il 25 maggio 2022 a Tirana, Albania.

Il trofeo per la UEFA Europa Conference League è stato disegnato da Pentagram e l’identità del marchio è stata disegnata da Turquoise. Entrambe le agenzie hanno sede a Londra.

