Lazio, Belahyane si presenta: «Mi è piaciuto molto il progetto. Club ambizioso, per un giovane come me è quello che ci vuole»

Belahyane, il neo centrocampista della Lazio, interviene in conferenza stampa: la presentazione e le parole del giocatore

Il neo centrocampista della Lazio, Reda Belahyane, è intervenuto in conferenza stampa. I biancocelesti presentano uno dei nuovi acquisti del calciomercato di gennaio. Ecco un estratto delle sue parole:

Fabiani: «C’è poco da dire su Belahyane, lo conoscete quanto me. Proviene dal Verona, ha determinate caratteristiche e qualità. La cosa che gioca a suo favore è proprio l’età, un 2004 che ha ampi margini di crescita, di miglioramento. Anche lui, la valutazione, è che aveva il profilo giusto per essere inserito in uno spogliatoio senza alterare determinati equilibri».

COSA LO HA SPINTO AD ACCETTARE LA LAZIO – «La Lazio è il primo club con cui avevo parlato. Mi è piaciuto molto il progetto, conoscevo i francesi che giocano qui. Club ambizioso, per un giovane come me è quello che ci vuole viste le posizioni in Europa League e in Serie A».

IMPORTANZA IN SQUADRA – «Baroni lo conoscevo già, ce l’ho avuto al Verona. Ha molta fiducia in me, mi ha parlato molto e ha detto cosa migliorare per prendermi il posto».

RUOLO – «Preferisco giocare in un ruolo centrale nel centrocampo a tre. La Lazio sta facendo bene con un centrocampo a due, mi troverei bene anche a due».

NAZIONALE MAROCCHINA – «Ci sono tanti giocatori che giocano a un ottimo livello, in ottimi club in Europa. Non c’è più concorrenza nella Francia. Sapevo da piccolo che avrei giocato per il Marocco, è il paese dei miei genitori, ho sempre voluto fare onore alla mia famiglia e mi sono sempre sentito marocchino».

DOVE DEVE MIGLIORARE – «Essendo giovane ho tante cose da migliorare, il colpo di testa e aggiungere volume fisico per essere un mediano di livello».

LEGGI TUTTE LE PAROLE IN CONFERENZA SU LAZIONEWS24