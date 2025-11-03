Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: «Scudetto? Credo che il mister sia ambizioso come tutti. Qui non ti puoi accontentare di niente. Su Koopmeiners...»

Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League

(Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – Domani torna la Champions League della Juve, attesa alle 20:45 dalla sfida contro il Sporting Lisbona all’Allianz Stadium.

Michele Di Gregorio parla in conferenza stampa alle 18.15 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 segue LIVE le sue parole.

COSA E’ CAMBIATO NEL GRUPPO – «Quando avviene un esonero dell’allenatore, noi giocatori siamo i primi responsabili. Abbiamo parlato e capito cosa non andava e nelle ultime due abbiamo provato ad avere un atteggiamento più forte.»

KOOPMEINERS – «Un ragazzo serio, un giocatore forte. Nel suo ‘nuovo’ ruolo è andato bene, l’ha dimostrato ampiamente l’altra sera.»

MIGLIORARE– «Si può sempre migliorare, voglio andare avanti e dare il meglio possibile per la squadra»

SQUADRA – «Quando sei alla Juve gli obbiettivi ci sono, provare a vincere qualcosa e mettere le basi per vincere. Poi una partita alla volta, cerchiamo di fare punti e poi alla fine si arriva un obiettivo più grande»

SCUDETTO – «Credo che il mister sia ambizioso come tutti. Qui non ti puoi accontentare di niente, dobbiamo fare di tutto e il gruppo ha dato valore alle parole del tecnico quando parla di Scudetto.»

SPALLETTI – «Il tempo di lavoro è stato poco, credo che il mister abbia un carriera che parla. Ci ha colpito l’ambizione, fermezza, volontà e voglia. Speriamo di riuscire a fare come nelle ultime due partite»

SCOSSA SQUADRA – «Responsabilità è stata la parola chiave, dopo Roma è quella la parola più ripetuta. Dobbiamo averla tutti, come gruppo e nei confronti della società. Qui bisogna avere un determinato livello »

CHAMPIONS – «Atmosfera particolare. La Juve deve vincere e questa è la carica. Arriviamo da un momento ‘così’ con l’esonero dell’allenatore. Ci siamo parlati, tutto quello che ci siamo detti deve rimare. Voglia, ambizione e responsabilità Tutto deve essere quotidiano per la nostra stagione»