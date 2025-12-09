Conferenza stampa Kalulu pre Juventus Pafos: «Bremer? Il suo ritorno fa piacere, arriviamo con energia diversa, con gioia e siamo sempre felici»

Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League

Domani torna la Champions League della Juve, attesa alle 21:00 dalla sfida contro il Pafos all’Allianz Stadium.

Pierre Kalulu parla in conferenza stampa alle 17.00 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 segue LIVE le sue parole.

TORNARE IN CAMPO – «Quando è un’altra competizione vuoi fare bene e dimostrare che siamo a livello. Sarà una partita importante per noi, abbiamo già la testa lì e siamo pronti».

SCONFITTA DI NAPOLI – «Dopo ogni partita, positiva o negativa, devi sempre prendere lezioni per andare in avanti. Domenica è successo quello che è successo ma parliamo tra noi per prendere i punti positivi che ci son stati e lavorare su cosa non ha funzionato».

RITORNO BREMER – «Siamo un gruppo unito tra noi. Quando uno è infortunato è difficile per tutti. Il suo ritorno fa piacere, arriviamo con energia diversa, con gioia e siamo sempre felici. Ha esperienza».

