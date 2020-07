Conferenza Pioli: «Da gennaio siamo quarti. Ibra grande riferimento»

Conferenza Pioli, il tecnico rossonero parla in occasione della gara con il Sassuolo, match da giocarsi martedì sera a Reggio Emilia

CALENDARIO DURO- «Saranno appuntamenti ravvicinati e tutti molto difficili, così come le prossime due partite contro Sassuolo e Atalanta. E’ chiaro che la partita con il Bologna, che abbiamo chiuso abbastanza presto, abbia permesso di fare rifiatare qualche giocatore. A livello mentale siamo in un momento positivo e questo aiuta a recuperare più velocemente tra una partita e l’altra. Ieri la squadra mi sembrava stesse bene fisicamente dopo la partita».

SUL SASSUOLO- «Hanno un reparto offensivo da tenere in grande considerazione e una squadra da affrontare con grande rispetto».

QUARTI DA GENNAIO- «Secondo me è giusto annullare il periodo. Sto facendo vedere la classifica da inizio gennaio in avanti. Siamo quarti in classifica guardando questo periodo e probabilmente saremo terzi questa sera. E’ un lungo periodo ed è un segnale che la squadra sta dando anche per il futuro. Tanti giocatori stanno dimostrando di essere all’altezza di un club così importante e di una maglia così prestigiosa».

SU IBRA- «Era arrabbiato perchè voleva giocare tutta la partita e fare gol. Le ultime due prestazioni di Ibra sono state di grandissimo livello, è stato un punto di riferimento per i compagni. La squadra ha bisogno di Ibra dall’inizio, quindi deve stare bene».