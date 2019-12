Conferenza Semplici: «Poche novità, Jankovic gioca, Paloschi forse»

Domani si giocherà Spal Lecce in Coppa Italia, il tecnico Semplici in conferenza stampa: «Ci teniamo a passare il turno»

Alla vigilia di Spal Lecce valida per il quarto turno di Coppa Italia, Leonardo Semplici in conferenza stampa ha sciolto qualche nodo sulla formazione: «Non tantissime novità, magari 2-3 giocatori si alterneranno. Salamon e Letica li valuteremo domani. Sala e Strefezza? Più no che sì. Moncini è a disposizione, sta bene e ha recuperato. Paloschi sarà anche lui della partita. Jankovic gioca».

«In questo momento è giusto pensare solo al Lecce. Ci teniamo a fare bene e a passare il turno. Dovremo disputare una buona gara e dare continuità al secondo tempo di Milano, provando a dare spazio a chi ne ha avuto meno».