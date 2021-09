Conferenza stampa Agudelo: «Mi farò trovare pronto per fare qualsiasi ruolo»

Kevin Agudelo si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore dello Spezia: le sue parole

Kevin Agudelo si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore dello Spezia. Le sue parole riportate da TMW.

RUOLO – «Sono felice di fare tanti ruoli, si vede che il mister credeva potessi fare bene. Mi sento meglio sull’esterno o sulla mezzala. Dipende anche dal mister cosa vede in me, mi farò trovare pronto per fare qualsiasi ruolo».

RITORNO ALLO SPEZIA – «Secondo me il periodo più difficile è stato l’ultimo giorno, aspettavo perché c’erano cose che non potevo controllare: le società dovevano mettersi d’accordo ma ho sempre avuto la volontà di venire allo Spezia, sin dai primi giorni. È stato difficile ma alla fine si è fatto e sono felice di essere qua ed essere pronto per lavorare».

THIAGO MOTTA – «Ho conosciuto il mister a Genova, aveva un’idea che mi piace. Adesso vedo un mister che vuole fare bene in attacco e avere la palla, ma dobbiamo essere intelligenti a non soffrire difensivamente. Dovremo essere un gruppo, uniti. Da quando sono arrivato c’è una carica di fare questo salto di qualità, di fare di più. Sono impressionato».