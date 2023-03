Conferenza stampa Alguacil: «C’è ancora da migliorare se vogliamo vincere la partita di ritorno»

Conferenza stampa Alguacil: le parole del tecnico spagnolo dopo la sfida tra la Roma e la Real Sociedad. Le dichiarazioni

(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Alguacil, tecnico del club spagnolo, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Real Sociedad di Europa League.

ARRABBIATO – «E’ vero è andata così ed è un peccato. Se nelle aree di rigore non sei dominante allora non si va lontano. C’è ancora da migliorare se vogliamo vincere la partita di ritorno».

RIMONTA – «E’ chiaro che c’è ancora un ritorno da giocare, il 2-0 è peggio dell’1-0. Se io sono arrabbiato i giocatori anche. Sarà complicatissimo, Mourinho è bravo a preparare questo tipo di sfide in cui concede molto poco agli avversari. Sarà molto difficile».

SOLUZIONI IN VISTA DEL RITORNO – «La soluzione è lavorare. Io rispetto tutte le opinioni. La squadra ultimamente ha fatto bene, ma dobbiamo migliorare nelle aree di rigore, se non sei efficace in area contro queste squadre c’è poco da fare».

IL TIPO DI PARTITA – «La partita è stata equilibrata, anzi noi siamo stati superiori alla Roma a livello di dominio nelle aree di rigore, ma se poi non sfrutti questa superiorità è inutile. Abbiamo fatto determinate cose che non sono bastate. Dopo una nostra chiara occasione da gol abbiamo regalato il gol del raddoppio e queste cose non devono succedere se vogliamo rimanere competitivi».

COME STANNO I GIOCATORI – «Ce la siamo giocata, però se non si è efficaci questo è quello che succede. La squadra, la Roma, è allenata da un grande allenatore. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare ma non è stato sufficiente, ci sono stati regali da parte nostra».