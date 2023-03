Conferenza stampa Allegri: «Kean? Ha chiesto scusa, prenderemo provvedimenti»

Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico bianconero dopo la sfida tra la Roma e la Juventus. Le dichiarazioni

(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Juventus di Serie A.

KEAN – «Ci ho già parlato ed ha chiesto scusa. Un errore così non si può fare perché è questione di responsabilità. Prenderemo provvedimenti su questo. Quando si entra si deve determinare ma non si deve mai rimanere in dieci».

MODULO – «Non parliamo di moduli, parliamo di quello che sta facendo la Juventus nonostante la sconfitta di stasera, che era una partita molto difficile. Abbiamo avuto una occasione con Rabiot e abbiamo preso un bel gol da 25 metri dove potevamo fare meglio. Prima di questa partita, indipendentemente dai numeri, la Juventus ha fatto 50 punti e questo nessuno se lo deve dimenticare. Nella storia del calcio mondiale non è mai successo che a metà campionato sono stati tolti 15 punti, quindi ad ogni sconfitta sembra che ti crolli il mondo adesso. I ragazzi devono rimanere sereni, mettere da parte questa sconfitta e ripartire».

MODULO ROMA – «Non me lo aspettavo però la partita non era semplice. Ci sono state molte più occasioni di quelle che pensavo. Però la Roma è così, come all’andata in cui la partita doveva essere chiusa nel primo tempo».

KOSTIC – «Ci sono stati dei falli in generale, l’arbitro ha arbitrato una buona partita».

VLAHOVIC – «Stasera tecnicamente ha fatto una buona partita, si è mosso bene, ha lottato. Contro la Roma non è facile perché Smalling dentro l’area è bravo a prendere il pallone di testa».

E’ MANCATA LA FORTUNA – «Non so cosa è mancato. Il calcio è fatto di queste cose. Potevamo difendere meglio sul tiro di Mancini. Se però tu fai la prestazione e perdi conta ben poco».