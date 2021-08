Ancelotti: «Ronaldo United, è una cosa buona. Mbappé? Gestisce la società»

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa: le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid anche su Cristiano Ronaldo

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Betis Siviglia. Le sue parole.

CASEMIRO – «Forse avrei dovuto usarlo di più la prima volta qui. Me l’ha detto con grande rispetto e gli ho detto che era possibile che avessi sbagliato. Oggi è molto importante per la nostra squadra. Abbiamo bisogno della sua intelligenza difensiva . È migliorato molto con il pallone, è un giocatore completo e non lo cambierei con nessuno».

RONALDO ALLO UNITED – «È una buona cosa. Torna in una squadra che lo ha amato molto. Gli auguro il meglio, va in un club che mi piace molto».

MBAPPE‘ – «Domanda strana, non me l’aspettavo. È una cosa che gestisce il club. Capisco che sia interessante, ma non posso dire altro. Siamo concentrati sulla partita e penso solo alla partita. È un grande giocatore, a dire il vero. Ma io mi concentro sui miei giocatori. La mia rosa è fantastica, possiamo competere con qualsiasi squadra al mondo. Se la rosa migliorerà, sarà meglio per tutti».

HAZARD – «Per noi è molto importante. È molto carico e motivato».