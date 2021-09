Conferenza stampa Andreazzoli: «Gara difficile, le vittorie non sono formative»

L’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia

PARTITA – «Mi aspetto una gara difficile contro una squadra proiettata verso la salvezza. Abbiamo la consapevolezza che è più facile gestire una sconfitta che una vittoria, per cui dobbiamo stare molto attenti. Ne abbiamo avuto riprova contro la Lazio, in cui abbiamo perso ma ne siamo usciti con tanta voglia di rivalsa. Io temo particolarmente i successi perché non sono formativi».

CONDIZIONE – «Abbiamo fatto riposare molto i nazionali, non ci sono solo i minuti ma anche i viaggi da recuperare. A volte non allenarsi fa meglio che allenarsi. La gara sarà per quello che le squadre metteranno in campo, non per situazioni esterne come la temperatura».

TONELLI – «Sta sempre meglio, ha messo minutaggio sabato, chiaramente deve completare la sua preparazione. Ma averlo nel gruppo è già una grande cosa».

DI FRANCESCO – «Si è presentato benissimo, super allenato, in condizioni eccellenti. Siamo confortati dal fatto che quello che pensavamo si vede e quindi siamo molto soddisfatti perché pensiamo possa essere un valore aggiunto».