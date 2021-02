Conferenza stampa Asamoah: «Quando il Cagliari mi ha cercato non ci ho pensato due volte»

Conferenza stampa Asamoah: le parole del neo giocatore del Cagliari che si è presentato oggi a stampa e tifosi

LA CONDIZIONE DI ASAMOAH – «Mi sento benissimo. Mi sono allenato da solo in questo periodo ma mi sento molto bene. Ho cominciato a lavorare con la squadra in questi giorni, ma mi sento bene fisicamente e mentalmente. Mi sento pronto anche se mi mancano le partite sulle gambe».

LA SCELTA DI CAGLIARI – «Sono contento di aver fatto questa scelta. È vero che volevo andare all’esterno per fare qualche altra esperienza prima di finire la carriera, ma quando mi hanno proposto Cagliari non ci ho pensato due volte. So che il Cagliari è un squadra che vive un attaccamento particolare alla maglia, con dei tifosi particolarmente calorosi e sono contento di aver avuto quest’opportunità. Sono qui per dare tutto me stesso. È una squadra con giocatori forti e un buon mister. Spero che le cose piano piano possano andare meglio».