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Conferenza stampa Bischof pre Bayern Monaco Atalanta: «Tenteranno di passare il turno ma noi daremo tutto e saremo concentrati. Sul ruolo rispondo così»

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Published

3 ore ago

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Bischof

Conferenza stampa Bischof pre Bayern Monaco Atalanta: le parole del centrocampista dei bavaresi alla vigilia dell’ottavo di ritorno di Champions

Tra le partite di domani degli ottavi di Champions c’è Bayern Monaco Atalanta: il centrocampista dei bavaresi, Tom Bischof, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, dopo il successo maturato all’andata per 1 a 6. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

PAROLE – «Loro tenteranno di passare il turno e sul ritmo non cambierà nulla. L’Atalanta ha giocatori veloci, ma noi daremo tutto e saremo concentrati. Sul ruolo staremo a vedere. In precedenza giocavo come attaccante, poi sono cambiato giocando come terzino destro e sinistro. Mi reputo un giocatore flessibile e in ogni posizione mi sento a mio agio. Affrontare City o Real? Sono due squadre grandissime. Sarà una gara molto aperta e staremo a vedere chi passerà il turno. La differenza rispetto all’Europa League è un’altra cosa. In Coppa dei Campioni alzi molto il livello, soprattutto quando indossi una maglia come quella della Bayern Monaco».

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