Conferenza stampa Bonucci: «In campo con lo spirito Juve»

Leonardo Bonucci ha parlato alla vigilia di Juventus-Porto

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Porto.

CONTRO IL PORTO – «Scenderemo in campo con lo spirito della Juventus. Avremo rispetto del Porto, ma con applicazione e voglia di lottare si possono ottenere grandi risultati».

SIMILITUDINI CON JUVE BENFICA – «Bisognerà essere attenti, non farci prendere dalla voglia di voler far gol a tutti i costi. Scenderemo in campo per vincere e fare più di un gol. Ci aspettiamo un Porto che se la giocherà».

LE SUE CONDIZIONI – «Domani scenderemo in campo per portare la Juventus dove merita. Io sto come un giocatore dopo quasi un mese di riposo forzato, sarà il Mister a decidere chi schierare nell’undici iniziale. Tutti ci faremo trovare pronti».