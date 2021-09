Conferenza stampa Bonucci: «Quando giochi per la Juve devi portare a casa la vittoria»

Conferenza stampa Bonucci: le parole del difensore della Juve alla vigilia del match di Champions League contro il Malmoe

Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Malmoe. Le sue parole.

MOMENTO – «Penso che è evidente come ci sia un problema di contnuità mentale, c’è solo da lavorare sul campo e nella testa, con la convinzione che possiamo fare una grande stagione. C’è da fare poche chiacchiere e ritrovare l’umiltà che ha contraddistinto le annate vincenti della Juventus e riprendere la strada che spetta alla Juve. Da parte nostra c’è già la voglia di migliore e guardare al futuro con grande positività».

RESPONSABILITA‘ – «Domani dobbiamo sentirci responsabili di quello che facciamo, senza tirarci indietro. Quando indossi la maglia della Juventus devi entrare in campo per portare a casa l’unico obiettivo: la vittoria».

PRESSIONE – «La pressione è su di noi ma quando giochi qui devi essere abituato, altrimenti non ci puoi giocare. Domani sera sarà una partita molto faticosa anche a livello fisico ma noi siamo qui per portare a casa la vittoria che ci consentirebbe di guardare al girone in maniera più positiva».