Conferenza stampa Bruno Peres: «Difficile rientrare dopo il Covid»

Bruno Peres ha parlato alla vigilia di Roma-Cluj

Bruno Peres, terzino destro brasiliano della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cluj in Europa League.

COVID – «Per me è stato un po’ difficile perché sono rientrato dopo la squadra e non ho fatto la preparazione. Ora sto raggiungendo il livello degli altri, questo per me è importante. Ora inizio ad andare forte».

APPORTO ALLA SQUADRA – «Credo che ogni partita sia importante, bisogna avere mentalità giusta e concentrazione alta. Ogni match è decisive e importante per la squadra. Questo cerco di fare in ogni partita, cercando di rimanere concentrato novanta minuti per essere decisivo».