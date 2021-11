Conferenza stampa Calabria: «Ultima possibilità per restare in Champions»

Il difensore del Milan Davide Calabria ha parlato alla vigilia della partita contro il Porto

Davide Calabria, terzino destro del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita decisiva di Champions League contro il Porto.

SULLA GARA DI DOMANI – «Avremo uno sguardo pronto, è l’ultima possibilità che abbiamo per restare in Champions. Abbiamo le qualità per fare una grande gara e passare il turno. Dobbiamo crederci dal primo all’ultimo minuto».

DIFFERENZE TRA CAMPIONATO E CHAMPIONS – «Penso che ci siano stati episodi che hanno portato ad avere una classifica che non meritiamo. Sono convinto che abbiamo potenzialità per fare meglio, già da domani. In campionato è merito del lavoro di tutti i giorni».

SULLA CRESCITA DA FARE IN EUROPA – «La Champions è una competizione di dettagli, ed alcuni sono stati a nostro sfavore ed ha fatto si che abbiamo questa classifica. C’è poco da dire, dobbiamo partire da domani facendo meglio, l’unico passo falso è stata la gara in Portogallo, siamo contenti di quanto fatto e domani sarà importante far vedere cosa sappiamo fare».

