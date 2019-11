Conferenza stampa Cistana: «Meglio giocare in Serie D che in Primavera»

Conferenza stampa Cistana: le parole del difensore del Brescia dal ritiro della Nazionale a Coverciano insieme a Orsolini e Castrovilli

Le parole di Andrea Cistana in conferenza stampa da Coverciano insieme a Castrovilli e Orsolini. Ecco cosa ha detto il difensore del Brescia alla sua prima convocazione in Nazionale.

CONVOCAZIONE – «Per me è stato emozionante, importante. Un riconoscimento degli ultimi anni, perché all’inizio non è stato facile. Ho fatto un bel po’ di gavetta fra C e D. L’anno scorso è stato molto duro, la B non è semplice. Siamo riusciti a vincere. I risultati ora non stanno arrivando, ma sono molto contento di imparare un sacco di cose»

GAVETTA – «La B mi ha fatto crescere e maturare tantissimo. Onestamente anche gli altri campionati, in altre categorie. Sono stati mattoncini che mi hanno aiutato a maturare e a essere dove sono ora. Idolo? Mi piacerebbe solo far parte di un gruppo del genere e vivere le emozioni»

SECONDE SQUADRE – «Io non ho mai giocato contro una seconda squadra, ho fatto due anni in Primavera e dopo il ritiro con la prima squadra sono finito in Serie D. Lo avevo visto come una sconfitta, non volevo proprio andarci. Dovessi tornare indietro lo farei un anno prima, anticipare il tutto. Se devi farla è meglio crescere, mettere il mattoncino. Ci sono giocatori in grado di saltare determinati passaggi. Molto più formativa la Serie D che la Primavera»