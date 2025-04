Conferenza stampa Conceicao per il derby di Coppa Italia: «Partita importante. Leao? Ecco cosa deve cambiare». Poi la provocazione

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico del Milan presenta la sfida di domani in Coppa Italia contro l’Inter

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la semifinale di andata di domani in Coppa Italia contro l’Inter.

DERBY PRECEDENTI – «Sono state partite importanti per noi perché ha deciso un titolo. Il derby è sempre una partita importante, per il contesto, per tutti. I momenti sono diversi. Qualche giocatore anche diverso in campo e vediamo di fare una buona partita. L’Inter è una squadra fortissima, dal lavoro solido, ma noi vogliamo entrare forte in partita e raggiungere quello che vogliamo, che è vincere».

CONDIZIONI – «Il gruppo sta bene. Anche Ruben è stato operato, sta bene. Tornerà oggi. Sono tutti disponibili. Abbiamo ancora domani per lavorare, oggi abbiamo fatto lavoro differenziato per chi ha giocato di più a Napoli. Domani lo faremo ancora, senza alcuna intensità. Tutti sono disponibili. perciò spetta a me scegliere. Certo dopo la partita sono più bravo a capire cosa dovevo o non dovevo fare. Domani presentiamo un undici titolare forte e penso che i giocatori che sono in panchina che hanno già dato una risposta fantastica».

