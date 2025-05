Conferenza stampa Conceicao: «Pensiamo solo al Genoa. Capello? Non sono d’accordo. Luista meglio, ma ci sono tre nuove assenze»

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico del Milan presenta la sfida di domani in trasferta contro il Genoa. Le sue parole da Milanello

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa alle 13.30 da Milanello la sfida di lunedì sera contro il Genoa di Vieira. Milannews24 ha seguito in diretta l’evento.

GENOA MILAN – «Il discorso che ho avuto fino adesso è che pensiamo partita per partita, migliorando cosa pensiamo ci sia bisogno di migliorare, cercando di essere una squadra più forte ogni giorno che passa. Pensiamo al Genoa domani e poi alle due col Bologna».

FORMAZIONI TITOLARE E JOVIC – «Questa continuità e costanza che dobbiamo avere in squadra col nuovo modulo, lavoriamo giorno dopo giorno su questo: a livello difensivo, offensivo, a livello di equilibrio. I giocatori cominciano a conoscere meglio quello che vogliamo noi nella dinamica della squadra. Poi ci sono i contrattempi, magari per domani può arrivare qualcosa così com’è successo con Jovic a Venezia. Il mio sentimento è che tutti sono importanti, conto su tutti. Sono preparati per giocare, fiducia per tutti. Jovic sta meglio, ha fatto tre allenamenti con noi. Abraham si è fermato per un problema fisico: lui, Bondo e Sottil».

