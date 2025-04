Conferenza stampa Conceicao: «Non dobbiamo guardare la classifica. Ecco come sta Santiago Gimenez. Fossi arrivato a giugno…»

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico presenta da Milanello la sfida di domani sera contro l’Udinese in trasferta

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha presentato in conferenza stampa da Milanello, la sfida di domani contro l’Udinese in trasferta.

INIZIO PARTITA – «Dobbiamo capire che le partite si vincono dal primo all’ultimo minuto. È importante questa concentrazione, e di questo ne abbiamo parlato tra di noi. Non è una novità. È vero che dopo abbiamo reagito bene, molto bene, ma dobbiamo stare attenti e focalizzati dall’inizio della partita e concentrati su qualcosa di importante che è successo, non solo una volta quest’anno. Ma penso che abbiamo fatto una buona settimana, sono contento degli allenamenti. Ho avuto risposte, buone sensazioni. Speriamo che la partita di domani sia specchio di questa settimana di lavoro».

CLASSIFICA – «Io penso che dobbiamo guardare ogni giorni per lavorare e migliorarsi. E dopo dobbiamo guardare a domani, a focalizzarci su questo e non pensare troppo in avanti, a cosa succederà, cosa c’è da prendere, cosa conquistare. Ci sono da conquistare 3 punti importanti a Udine».

