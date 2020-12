L’Inter torna in campo domani contro il Bologna dopo la vittoria in Champions League contro il Borussia Monchengladbach

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Bologna.

CHAMPIONS LEAGUE – «Sono orgoglioso del fatto che ci siamo tappati le orecchie abbiamo pensato solo a giocare e a fare del nostro meglio.

STANCHEZZA – «Abbiamo giocato 4 partite in 11 giorni e per preparare la sfida con il Bologna abbiamo avuto un giorno in più. Giocare importanti e decisive nel giro di pochi giorni e avere pochi giorni per prepararle è la cosa più difficile».

ANNO SCORSO – «L’anno scorso abbiamo perso una partita in una maniera incedibile perché vincevamo 1-0 una partita dominata e dopo il rigore sbagliato abbiamo preso due gol in contropiede. E’ stata una partita in cui mi sono arrabbiato molto».

RISPETTO – «Il Bologna è una squadra determinata, forte, che gioca a buoni ritmi. Ha avuto una settimana di tempo per preparare la partita, alzando il livello di guardia. Allo stesso vogliamo dare continuità al nostro percorso».

INFORTUNATI – «Nainggolan non ha recuperato e non ha disposizione. Nemmeno Sensi è pronto».

BARELLA – «Barella anche lui come tutta la squadra deve migliorare. Sa benissimo che lui ha dei margini di miglioramento, e sa quali sono. Lo può fare benissimo date che è molto giovane. Deve rimanere umile, con i piedi per terra».