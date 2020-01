Conferenza stampa Conte: «Fare punti a Napoli ci darebbe fiducia»

Conferenza stampa Conte, ecco le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida di domani contro il Napoli di Gattuso

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli. Queste le parole del tecnico nerazzurro:

PARTITA – «Fare punti a Napoli darebbe più fiducia a quanto di buono fatto in questo scorcio di stagione. Non dimentichiamo che abbiamo iniziato un percorso, c’è tanta strada da percorrere, non bisogna mai essere troppo semplici nei discorsi».

GATTUSO – «In Gennaro rivedo la grande passione e voglia che ha per il calcio. Lui come me ha fatto la gavetta. Ho grande rispetto nei suoi confronti perché ha anche allenato all’estero, partendo dalla Lega Pro dove non tutti vanno».

RENDIMENTO – «Continuare a lavorare come fatto fino a oggi. Le difficoltà hanno responsabilizzato il gruppo tutto e questo ci ha migliorato. Ognuno di noi ha capito che bisogna alzare l’asticella individuale, sia in campo sia nella testa. Il nostro compito è quello di valorizzare al massimo i giocatori».

CORSA SCUDETTO – «Mi interessa solo continuare a fare cose positive, nonostante le difficoltà, pochi si sarebbero aspettati di vedere l’Inter in testa a pari punti. Crediamo nel nostro lavoro. Faremo un grandissimo sforzo per continuare a fare qualcosa di bello».