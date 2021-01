Antonio Conte si nasconde in conferenza stampa e parla di sette squadre in grado di lottare per lo Scudetto: ecco le sue parole – VIDEO

«Io considero 7 squadre che possono giocare per scudetto e posti Champions. E penso che il girone di andata abbia confermato questo. Ci sono 7 squadre che se la possono giocare».