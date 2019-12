Conferenza stampa Corini: «Saranno tutte partite della vita»

Conferenza stampa Corini: le parole del tecnico del Brescia alla vigilia del match contro il Lecce di domani pomeriggio

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Lecce. Le parole del tecnico delle Rondinelle.

STATO DI FORMA – «L’allenamento di ieri lo abbiamo gestito diversamente, abbiamo lavorato di più a video. Oggi abbiamo potuto fare una buona rifinitura, la squadra è pronta. Stiamo aspettando Dessena, la squadra sta bene ed è pronto ad affrontare lo scontro salvezza»

MATCH – «Per me sono tutte della vita. Dobbiamo avvicinarci senza caricare di risultati, voglio vedere la squadra di Ferrara, mi è piaciuta»

PROSSIMI IMPEGNI – «Abbiamo fatto una partita di spessore e ci siamo riscritti alla corsa salvezza. Domani la partita in casa ha un gran significato, tutti noi abbiamo voglia di regalare una gioia ai nostri tifosi. Non pensiamo che possa arrivare dal cielo, dobbiamo essere forti come con la SPAL. Diventerà fondamentale essere sostenuti dai tifosi»

BALOTELLI – «Il gol è stato una conseguenza di un bell’atteggiamento. Lui ha potenzialmente un gol a partita. Ha dato una mano ai compagni, abbiamo lavorato a video con lui per fargli capire quando è attivo o passivo. Attraverso questo tipo di atteggiamento ha avuto più occasioni, per me è solo un inizio perché deve riconoscerci in questo. Se farà questo avremo un giocatore maturo»