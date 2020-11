Conferenza stampa Correa: le dichiarazioni dell’attaccante della Lazio alla vigilia del match di Champions League contro lo Zenit

La Lazio è pronta a riprendere il proprio cammino in Champions League contro lo Zenit. Dopo la convincente prestazione con il Crotone, i biancocelesti proveranno a ripetersi in campo europeo. Queste le dichiarazioni dell’attaccante Joaquin Correa in conferenza stampa.

POLEMICHE – «Non ci condizionano, da quando sono qui si parla sempre di noi, siamo bravi a rimanere concentrati in campo senza pensare alle parole. I risultati parlano e si può ancora migliorare».

BILANCIO PERSONALE – «Percorso molto bello, il mister e i compagni mi aiutano sempre a migliorare. È la strada giusta».