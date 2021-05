Conferenza stampa Cosmi: «Simy lascerà Crotone. Ounas è un ospite»

Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

LA GARA – «Non è questa l’unica settimana mirata non solo all’aspetto tattico o tecnico ma motivazionale. Per tanti può essere gara di addio alla Serie A, per altri un semplice arrivederci, per cui ci sono motivi individuali che sommati ai generali possono permetterci di poter salutare questa stagione nel miglior modo possibile. Tutte e due le squadre – con le dovute proporzioni – non abbiamo fatto la stagione che volevamo fare all’inizio, ma entrambe hanno trovato due bomber: Simy e Vlahovic».

ASSENZE – «Non ci saranno Magallan e Golemic squalificati e con loro neanche sicuramente Luperto e Reca. Non ci sarà neanche Cordaz per un piccolo intervento al braccio. Ha dovuto prendere del cortisone e non sarà a disposizione neanche per venire in panchina. Saranno convocati invece Di Carmine ed Eduardo Henrique, in porta giocherà Crespi dopo la grande partita di Festa con il Benevento».

SIMY – «Simy lascerà molto probabilmente il Crotone, almeno stando alle mie sensazioni. Merita ampiamente la Serie A come Messias e Reca. Ounas? Qui è un ospite, dovrebbe vivere situazioni ancora più importanti».