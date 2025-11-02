Conferenza stampa Criscito pre Genoa Sassuolo: «Serve una partita da Genoa, vogliamo riportare i tifosi dalla nostra parte. Ecco cosa abbiamo chiesto alla squadra»

Conferenza stampa Criscito, allenatore ad interim del Genoa, che ha parlato alla vigilia della sfida contro il Sassuolo valido per la decima giornata

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma lunedì sera, Domenico Criscito ha presentato in conferenza stampa il match del suo Genoa, chiamato a reagire dopo la sconfitta di mercoledì. Il tecnico ad interim, che guida la squadra insieme a Roberto Murgita, ha parlato con lucidità e determinazione della necessità di ritrovare fiducia e compattezza all’interno del gruppo.

SUL MOMENTO DELLA SQUADRA – «Dopo la sconfitta di mercoledì è normale essere tristi ma ho visto i ragazzi motivati a cambiare rotta. La gara di domani è importante, dobbiamo fare una bella prestazione e sarebbe bello portare punti a casa».

SU COSA È STATO CHIESTO ALLA SQUADRA – «Abbiamo chiesto alla squadra di liberare la testa. Sappiamo che i tifosi sono delusi e li rivogliamo portare dalla nostra parte. Bisogna dare in campo tutto quello che abbiamo e fare una partita da Genoa».

Criscito ha ribadito l’importanza dell’aspetto mentale, sottolineando come l’obiettivo principale sia ritrovare l’identità e lo spirito combattivo tipico del club rossoblù.

SULLA LEADERSHIP E L’ESPERIENZA NEL GRUPPO – «Questa squadra ha tanti leader. Ci sono tanti calciatori che hanno giocato partite internazionali e hanno tanta esperienza. Poi ci sono altri giocatori che sono qui da tanti anni come Ekuban e Sabelli che sanno cosa significa cosa è il Genoa e indossare la maglia rossoblù. Quando hai delle responsabilità a volte è difficile ma ieri in allenamento trascinavano gli altri e per noi è importante».

SU EKUBAN E SABELLI – «Ieri ho parlato con tanti giocatori e se perdi tante partite all’ultimo un problema c’è. Tranne contro Cremonese e Lazio, la prestazione c’è sempre stata. Qualcosa va cambiato comunque. Entrare in campo decisi e cattivi perché i primi dieci-quindici minuti o i primi dieci-quindici minuti sono importanti».