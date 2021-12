Conferenza stampa Cristante: «Una vittoria per ripartire. Condizioni? Mi sento bene»

Conferenza stampa Cristante, il centrocampista della Roma ha analizzato così la sfida di domani con il CSKA Sofia

In conferenza stampa, Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha analizzato la gara di domani con il CSKA Sofia.

CONDIZIONI DOPO IL COVID – «Mi sento bene. Ho fatto la quarantena, ora mi serve qualche partita per tornare in forma. Domani vogliamo vincere, veniamo da due sconfitte di fila. Siamo carichi per ripartire da qui».

PARTITA – «Il CSKA’ un’ottima squadra. Non è stata facile all’andata nonostante la vittoria per 5-1. Il clima è difficile, ma siamo carichi e vogliamo ripartire da domani. Possiamo vincere».