Conferenza stampa Cuesta dopo Parma Bologna: «Abbiamo avuto eventi dove la partita poteva cambiare. Dobbiamo superare la sconfitta in questo modo»

Dopo la seconda sconfitta in pochi giorni, maturata nel derby emiliano contro il Bologna, Carlos Cuesta ha commentato con lucidità la prestazione del suo Parma. I crociati, partiti forte con il gol iniziale di Bernabé, non sono riusciti a gestire il vantaggio e hanno ceduto nella ripresa di fronte alla rimonta rossoblù. In conferenza stampa, il tecnico colombiano ha analizzato gli episodi chiave del match e il momento della squadra.
COSA È SUCCESSO DOPO IL GOL – «Abbiamo avuto eventi dove la partita poteva cambiare, anche con la traversa di Britschgi. Lì sono iniziate due dinamiche: eventi negativi con espulsione e infortuni, ma anche il Bologna è stato bravo nella fase di possesso, ci hanno costretto a difendere più bassi. Nel secondo tempo abbiamo fatto tutto per mantenerci in partita e avere occasioni. La squadra ha fatto il suo massimo, non è il risultato che volevamo».
SULL’ESPULSIONE – «Mi sono concentrato solo sull’avere nuove soluzioni».
COME RIPARTIRE DOPO LA SCONFITTA – «Riflettendo e analizzando ciò che si è fatto e lavorando: è l’unica strada che c’è per cambiare dinamiche e migliorare».
SU KEITA E LE SCELTE TATTICHE – «Lo fa già, anche contro il Como è riuscito a progredire in conduzione. Noi pensavamo che potesse guadagnare in ampiezza e aiutarci con la progressione in attacco».
SULL’ARRETRAMENTO DEL PARMA – «I primi minuti siamo andati molto sulla pressione alta. Loro sono riusciti a uscirne un paio di volte e a farci male con inserimenti. Poi abbiamo iniziato una pressione più bassa. Lo sapevamo che loro ti abbassano con le rotazioni e gli inserimenti, dopo diventa difficile trovare un momento per pressare. È anche merito loro».
