 Conferenza stampa Cuesta dopo Parma Bologna: le sue parole
Conferenza stampa Cuesta dopo Parma Bologna: «Abbiamo avuto eventi dove la partita poteva cambiare. Dobbiamo superare la sconfitta in questo modo»

1 minuto ago

Carlos Cuesta

Conferenza stampa Cuesta dopo Parma Bologna. Il tecnico dei crociati ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta nel derby emiliano perso 3-1

Dopo la seconda sconfitta in pochi giorni, maturata nel derby emiliano contro il Bologna, Carlos Cuesta ha commentato con lucidità la prestazione del suo Parma. I crociati, partiti forte con il gol iniziale di Bernabé, non sono riusciti a gestire il vantaggio e hanno ceduto nella ripresa di fronte alla rimonta rossoblù. In conferenza stampa, il tecnico colombiano ha analizzato gli episodi chiave del match e il momento della squadra.

COSA È SUCCESSO DOPO IL GOL«Abbiamo avuto eventi dove la partita poteva cambiare, anche con la traversa di Britschgi. Lì sono iniziate due dinamiche: eventi negativi con espulsione e infortuni, ma anche il Bologna è stato bravo nella fase di possesso, ci hanno costretto a difendere più bassi. Nel secondo tempo abbiamo fatto tutto per mantenerci in partita e avere occasioni. La squadra ha fatto il suo massimo, non è il risultato che volevamo».

SULL’ESPULSIONE«Mi sono concentrato solo sull’avere nuove soluzioni».

COME RIPARTIRE DOPO LA SCONFITTA«Riflettendo e analizzando ciò che si è fatto e lavorando: è l’unica strada che c’è per cambiare dinamiche e migliorare».

SU KEITA E LE SCELTE TATTICHE«Lo fa già, anche contro il Como è riuscito a progredire in conduzione. Noi pensavamo che potesse guadagnare in ampiezza e aiutarci con la progressione in attacco».

SULL’ARRETRAMENTO DEL PARMA«I primi minuti siamo andati molto sulla pressione alta. Loro sono riusciti a uscirne un paio di volte e a farci male con inserimenti. Poi abbiamo iniziato una pressione più bassa. Lo sapevamo che loro ti abbassano con le rotazioni e gli inserimenti, dopo diventa difficile trovare un momento per pressare. È anche merito loro».

