Conferenza stampa D’Aversa: «In attacco giocherà uno tra Pellè e Zirkzee»

Roberto D’Aversa ha parlato alla vigilia di Parma-Roma

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma.

ATTACCO – «I convocati sono a disposizione, ma c’è da valutare quanto possono giocare. Domani ci sarà la possibilità di utilizzare giocatori dei quali dobbiamo valutare solo il minutaggio, ci sono giocatori che rientrano dalla squalifica come Bani e che sono pronti. Davanti ci sono Pellé o Zirkzee e vedremo chi potrà partire, o se faremo scelte diverse».

INFORTUNATI – «Sicuramente la mancata preparazione ha influito, ma non solo per noi, per tutti. E’ una problematica che abbiamo un po’ tutti e quando le cose non vanno bene ti vanno a colpire sempre nello stesso reparto. La settimana scorsa era l’attacco, ora la difesa. Ma non deve essere un alibi. Cerchiamo di fare le cose nel miglior modo possibile ma non sempre può bastare ad evitare infortuni».

KRAUSE – «E’ il primo a portare serenità ed il primo a crederci. Stamattina si parlava di un giornale locale su chi partirà e chi rimarrà. Ho chiesto compattezza e credo sia stato inopportuno questo articolo, è importante essere tutti uniti. Dal presidente, allo staff, ai tifosi fino alla stampa locale. Ma sono sicuro che se domani vinceremo anche questa testata sarà contenta della vittoria, così come lo sarà il presidente, che è sempre il primo a starci vicino».